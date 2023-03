''बीजेपी किसी भी चुनावी राज्य में पीएम मोदी से पहले ईडी भेजती है'', दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी के समन पर KCR की बेटी कविता का हमला

Highlights ईडी ने आरोप लगाया है कि कविता समेत कई लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ईड11 मार्च को के कविता से पूछताछ करेगी, उससे पहले ईडी के समन पर के कविता ने बीजेपी को घेरा । 10 मार्च को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता एक दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगी

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी कविता कलवकुंतला का नाम भी सामने आया है। इसी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। गुरुवार को बीआरएस एमएलसी के कविता ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार कई असंतुष्ट नेताओं को निशाना बना रही है और एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है।

मीडिया से बातचीत करते हुए के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर दिल्ली में भूख हड़ताल को लेकर हमने 2 मार्च को एक पोस्टर जारी किया था। 18 पार्टियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की। ईडी ने मुझे 9 मार्च को बुलाया। मैंने 16 मार्च के लिए अनुरोध किया था लेकिन पता नहीं वे किस जल्दबाजी में हैं इसलिए मैं 11 मार्च के लिए तैयार हो गई।





We released a poster on March 2 about hunger strike in Delhi over Women's Reservation Bill. 18 parties confirmed their participation...ED summoned me on 9th March. I requested for 16th March but don't know what haste they're in, so I agreed for 11th March: BRS MLC K Kavitha pic.twitter.com/wODp3KkX6o