Rajasthan Polls 2023: बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए X प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित करने की मांग की

नई दिल्ली: भाजपा ने शनिवार को भारतीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके खाते को निलंबित करने की मांग की। भगवा पार्टी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस सांसद के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया। बीजेपी के मुताबिक, राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है।

राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, " राजस्थान चुनेगा मुफ्त इलाज, राजस्थान चुनेगा सस्ता गैस सिलेंडर, राजस्थान चुनेगा ब्याज मुक्त कृषि कर्ज़, राजस्थान चुनेगा अंग्रेज़ी शिक्षा, राजस्थान चुनेगा ओपीएस, राजस्थान चुनेगा जाति जनगणना। आज, बड़ी संख्या में जा कर, इस्तेमाल करें अपना मताधिकार। चुनिए जनता की हितकारी, गारंटी वाली कांग्रेस सरकार। #कांग्रेस_फिर_से''

उनके ट्वीट के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, 'राहुल गांधी ने आज 48 घंटे की साइलेंस जोन सीमा का उल्लंघन कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल किया है।' बीजेपी ने कहा, "मतदान की तारीख यानी 25 नवंबर 2023 को इस तरह का संदेश पोस्ट करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत अपराध करना है।" भाजपा ने लिखा, धारा 126 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।

BJP writes to the Election Commission of India over a tweet by Congress MP Rahul Gandhi posted today, requesting that the social media platform "X" and its functionaries be directed to immediately suspend his account and remove the aforestated "offending contents with immediate… pic.twitter.com/t4YdjvB4eb