BJP New CM Face: यूपी के सुल्तानपुर में जश्न, मप्र के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुराल वालों ने मिठाइयाँ बांटीं, जानें ससुर ने क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights समाज के लिए काम करते रहे और उनकी सेवा करते रहें। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त हो गया। 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी।

BJP New CM Face: मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती से मुलाकात की। इस बीच मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर ब्रह्मदीन यादव ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह स्वस्थ रहे और वह समाज के लिए काम करते रहे और उनकी सेवा करते रहे।

#WATCH | Father-in-law of Madhya Pradesh CM-designate Mohan Yadav, Brahmdeen Yadav says, "It feels great...I pray for him to be healthy and that he continues to work for and serve the society." pic.twitter.com/eIfGXdixVF

मोहन यादव की शादी यूपी के सुल्तानपुर में हुआ है। मोहन यादव के ससुराल वालों ने सुल्तानपुर स्थित अपने आवास पर जश्न मनाते हुए मिठाइयाँ बांटीं। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यादव ने शाम को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

#WATCH | Uttar Pradesh | In-laws of Madhya Pradesh CM-designate Mohan Yadav distribute sweets as they celebrate at their residence in Sultanpur.



He is all set to take oath as the new Chief Minister of Madhya Pradesh on 13th December. pic.twitter.com/nkv0IpDjXq