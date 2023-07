I.N.D.I.A गठबंधन पर रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला, दोहराई पीएम मोदी की बात

Highlights रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के I.N.D.I.A गठबंधन पर हमला बोला। प्रसाद ने कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी नागरिक द्वारा किए जाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज का हवाला दिया। 26 विपक्षी दलों ने हाल ही में एक भाजपा विरोधी मोर्चा भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का गठन किया।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को भाजपा की संसदीय बैठक के बाद विपक्ष के I.N.D.I.A गठबंधन पर हमला बोला। प्रसाद ने कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी नागरिक द्वारा किए जाने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज का हवाला दिया। संसद के बाहर बोलते हुए प्रसाद ने यह भी भविष्यवाणी की कि भाजपा 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल करेगी।

रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हमें अपने पीएम पर गर्व है। हम 2024 में सत्ता में वापस आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बयान दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक विदेशी नागरिक ने की थी।" बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बिगुल बजाते हुए 26 विपक्षी दलों ने हाल ही में एक भाजपा विरोधी मोर्चा भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का गठन किया।

#WATCH | BJP MP Ravi Shankar Prasad, says "We are proud of our PM. We are coming back to power in 2024. PM Modi has given a statement that Indian National Congress, East India Company was founded by a foreign national. Today people are using names like Indian Mujahideen and… pic.twitter.com/XRpkEXl0eF