BJP MLA Viral Video: 'खामियाजा भुगतना पड़ेगा...', 'थप्पड़ कांड' के बाद बोले BJP विधायक योगेश वर्मा

BJP MLA Viral Video: इस समय सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का एक वीडियो वायरल है। जिसमें कि उनके साथ मारपीट होती दिख रही है। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में बार काउंसिल के प्रेसीडेंट ने बीजेपी विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। अब इस मामले में बीजेपी विधायक ने बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, “पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ दिया। मैं जब उन्हें देखने गया तो वकील अवधेश सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वकील अवधेश सिंह ने जिंदगी भर दलाली की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।”

Uttar Pradesh: In Lakhimpur, tensions flared during the Urban Cooperative Bank election as Sadar MLA Yogesh Verma and Bar Association President Avadhesh Singh clashed pic.twitter.com/qF9mFi5Mps