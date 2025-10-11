बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने दिया पार्टी से इस्तीफा
इस्तीफा देने के साथ ही मिश्रीलाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा में गरीबों और पिछड़ों का सम्मान नहीं है और पार्टी ने दलितों-पिछड़ों के लिए कभी काम नहीं किया।
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी सियासी उछल कूद की कडी में भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संभावना जताई जा रही है कि वह जल्द ही राजद का दामन थाम सकते है। वहीं, इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में गरीबों और पिछड़ों का सम्मान नहीं है और पार्टी ने दलितों-पिछड़ों के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों और पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। मैंने हमेशा गरीबों के मान-सम्मान की रक्षा की है। मैं समाजवादी और सेक्युलर विचारधारा का व्यक्ति हूं।
मिश्रीलाल यादव ने कहा कि आज पिछड़े दलित के साथ मेरा अपमान हो रहा है, मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रही है। मेरे जैसे विधायक को भाजपा में स्वाभिमान बचाना मुश्किल हो रहा है। मैं आज बिहार भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने अभी किसी पार्टी में जाने का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा कि जहां उन्हें सम्मान मिलेगा वह वहां जाएंगे। मिश्रीलाल यादव ने कहा कि अलीनगर में एनडीए पहली बार उनके कारण चुनाव जीता और वे एक संघर्षशील यादव परिवार से आते हैं।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मुखिया चुनाव जीतकर राजनीति की शुरुआत की और दरभंगा से दो बार एमएलसी रहने के बाद वर्तमान में अलीनगर से विधायक हैं। मिश्रीलाल यादव के राजद में जाने की चर्चा है। साल 2020 में वीआईपी की टिकट से जीता था। हालांकि बाद में वे भाजपा में चले आए थे। कहा जा रहा है कि उनको इस बार भाजपा टिकट नहीं देगी। ऐसे में उन्होंने फिर से चुनाव के ठीक पहले अपना पाला बदलने का फैसला लिया है।