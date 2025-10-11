बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने दिया पार्टी से इस्तीफा

By एस पी सिन्हा | Updated: October 11, 2025 16:24 IST2025-10-11T16:24:33+5:302025-10-11T16:24:39+5:30

इस्तीफा देने के साथ ही मिश्रीलाल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा में गरीबों और पिछड़ों का सम्मान नहीं है और पार्टी ने दलितों-पिछड़ों के लिए कभी काम नहीं किया।

BJP MLA Mishrilal Yadav resigns from the party ahead of Bihar Assembly elections | बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने दिया पार्टी से इस्तीफा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने दिया पार्टी से इस्तीफा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जारी सियासी उछल कूद की कडी में भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संभावना जताई जा रही है कि वह जल्द ही राजद का दामन थाम सकते है। वहीं, इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में गरीबों और पिछड़ों का सम्मान नहीं है और पार्टी ने दलितों-पिछड़ों के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीबों और पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। मैंने हमेशा गरीबों के मान-सम्मान की रक्षा की है। मैं समाजवादी और सेक्युलर विचारधारा का व्यक्ति हूं।

मिश्रीलाल यादव ने कहा कि आज पिछड़े दलित के साथ मेरा अपमान हो रहा है, मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रही है। मेरे जैसे विधायक को भाजपा में स्वाभिमान बचाना मुश्किल हो रहा है। मैं आज बिहार भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने अभी किसी पार्टी में जाने का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा कि जहां उन्हें सम्मान मिलेगा वह वहां जाएंगे। मिश्रीलाल यादव ने कहा कि अलीनगर में एनडीए पहली बार उनके कारण चुनाव जीता और वे एक संघर्षशील यादव परिवार से आते हैं। 

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मुखिया चुनाव जीतकर राजनीति की शुरुआत की और दरभंगा से दो बार एमएलसी रहने के बाद वर्तमान में अलीनगर से विधायक हैं। मिश्रीलाल यादव के राजद में जाने की चर्चा है। साल 2020 में वीआईपी की टिकट से जीता था। हालांकि बाद में वे भाजपा में चले आए थे। कहा जा रहा है कि उनको इस बार भाजपा टिकट नहीं देगी। ऐसे में उन्होंने फिर से चुनाव के ठीक पहले अपना पाला बदलने का फैसला लिया है।

Web Title: BJP MLA Mishrilal Yadav resigns from the party ahead of Bihar Assembly elections

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025BJP MLABiharबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहार