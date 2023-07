विपक्ष द्वारा गठबंधन को 'इंडिया' नाम दिए जाने पर भाजपा नेता ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत

Highlights भाजपा आशुतोष दुबे ने विपक्ष द्वारा अपने गठबंधन का नाम 'इंडिया' रखने के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मुझे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर भरोसा है। 26 विपक्षी दलों ने मंगलवार को एक भाजपा विरोधी मोर्चा भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का गठन किया।

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता आशुतोष दुबे ने विपक्ष द्वारा अपने गठबंधन का नाम 'इंडिया' रखने के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। दुबे ने अपनी शिकायत में कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए 'इंडिया' का इस्तेमाल किया और इसने देश की गरिमा का अनादर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "मुझे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर भरोसा है।"

उन्होंने आगे लिखा, "मेरा मानना ​​है कि इस मामले में आपका हस्तक्षेप हमारे राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने और उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करने में मदद करेगा जिन पर हमारा देश खड़ा है।"

According to law: The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 is an important legislation in India to protect the integrity and dignity of national symbols and names. Its provisions aim to prevent any misuse or misrepresentation of these emblems and names,…