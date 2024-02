ऑस्ट्रेलियाई सिंगर लेंका क्रिपैक की बिना अनुमति के उनके गाने का उपयोग करने पर आपत्ति के बाद बीजेपी कर्नाटक ने पीएम मोदी पर आधारित इंस्टा रील को हटाया

Highlights बीजेपी कर्नाटक के इंस्टाग्राम अकाउंट ने लेंका क्रिपैक द्वारा लिखित लोकप्रिय "एवरीथिंग एट वन्स" गीत का उपयोग करते हुए एक रील साझा की क्रिपैक द्वारा बिना अनुमति के उनके गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति जताए जाने के बाद रील को बाद में हटा दिया गया बीजेपी कर्नाटक द्वारा पीएम मोदी पर बनाई गई इंस्टाग्राम रील के नीचे लेंका क्रिपैक ने टिप्पणी की, मैंने इस गाने के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी

नई दिल्ली: बीजेपी कर्नाटक के इंस्टाग्राम अकाउंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑस्ट्रेलियाई गीतकार और गायक लेंका क्रिपैक द्वारा लिखित लोकप्रिय "एवरीथिंग एट वन्स" गीत का उपयोग करते हुए एक रील साझा की। लेनका क्रिपैक द्वारा बिना अनुमति के उनके गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति जताए जाने के बाद रील को बाद में हटा दिया गया था।

बीजेपी कर्नाटक द्वारा पीएम मोदी पर बनाई गई इंस्टाग्राम रील के नीचे लेंका क्रिपैक ने टिप्पणी की, "मैंने इस गाने के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी।" एक यूजर ने गायक को अपशब्दों से संबोधित करते हुए लिखा, "यह रील है...कोई आपकी मंजूरी क्यों मांगेगा।" लेंका ने उत्तर दिया: "यदि कोई विज्ञापन या राजनीतिक संदेश है, तो आपको अनुमति की आवश्यकता है।"

Hello @BJP4Karnataka, Here's a message from @LenkaMusic for using her song without permission. pic.twitter.com/Lu9exgop8s