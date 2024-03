BJP Fifth List of Candidates: भाजपा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट में कंगना रनौत का नाम, हिमाचल की मंडी सीट से लड़ेंगी चुनाव

Highlights भारतीय जनता पार्टी की पांचवीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम है, लिस्ट में कई जानेमाने चेहरे हैं वायनाड लोकसभा सीट पर केरल बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन का मुकाबला कांग्रेस नेता राहुल गांधी से होगा भाजपा ने वरुण गांधी की फिलीभीत सीट से जितिन प्रसाद को मैदान पर उतारा है

BJP Fifth List of Candidates: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पांचवीं सूची की घोषणा की, जिसमें हरियाणा के कुरूक्षेत्र से नवीन जिंदल, हिमाचल के मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत और कर्नाटक के बेलगाम से जगदीश शेट्टार सहित कुछ बड़े नाम शामिल हैं। भगवा पार्टी की ताजा सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम है।

लिस्ट के अनुसार, वायनाड लोकसभा सीट पर केरल बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन का मुकाबला कांग्रेस नेता राहुल गांधी से होगा। भाजपा ने राज्य और केंद्र में पार्टी की नीतियों की आलोचना करने वाले वरुण गांधी की फिलीभीत सीट से किसी और टिकट दिया है। यहां भाजपा ने जितिन प्रसाद को मैदान पर उतारा है। हालांकि, पार्टी ने उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से ही टिकट दिया। इसी तरह भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवारों की पांचवीं सूची जारी करने के बाद आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और बेगुसराय से गिरिराज सिंह ने अपनी सीटें बरकरार रखीं है।

BJP releases 5th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections. Nityanand Rai to contest from Ujiarpur. Giriraj Singh from Begusarai. Ravi Shankar Prasad from Patna Sahib. Kangana Ranaut from Mandi. Naveen Jindal from Kurukshetra. Sita Soren from Dumka. Jagadish… pic.twitter.com/xQOR2BDpA0

वहीं टिकट मिलने पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि वह आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी है। जिसमें अभिनेत्री ने लिखा, "मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी, बीजेपी को मेरा हमेशा बिना शर्त समर्थन रहा है, आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश, मंडी (निर्वाचन क्षेत्र) से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है, मैं इसका पालन करती हूं लोकसभा चुनाव लड़ने पर हाईकमान का फैसला है। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखता हूँ। धन्यवाद।"

My beloved Bharat and Bhartiya Janta’s own party, Bharatiya Janta party ( BJP) has always had my unconditional support, today the national leadership of BJP has announced me as their Loksabha candidate from my birth place Himachal Pradesh, Mandi (constituency) I abide by the high…