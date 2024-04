BJP Election Manifesto: 'प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का अपना जुमला पत्र घोषित किया है', आतिशी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया जुमला पत्र

Highlights बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालाय में पीएम मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया दिल्ली सरकार ने इस संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दिया है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का अपना जुमला पत्र घोषित किया है

BJP Election Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालाय में पीएम मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने पांच साल तक मुफ्त राशन देने की बात कही है। साथ ही 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुषमान योजना का लाभ भी मिलेगा। वहीं, किन्नर समुदाय को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र पर कहा कि ये देश के सुझावों का संकल्प पत्र है, ये देश की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है, देश की आशाओं का संकल्प पत्र है।

VIDEO | Here’s what Delhi Minister and AAP leader Atishi (@AtishiAAP) said on BJP’s manifesto during a press conference.



“Youths are worried because of unemployment, the price of (LPG) cylinders has risen from Rs 300 to Rs 1200, diesel price has risen from Rs 55 to Rs 90. Every… pic.twitter.com/8E4216L382