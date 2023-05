बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले की तुलना सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महलों से की, कही ऐसी बात

Highlights केजरीवाल के बंगले को लेकर भाजपा हमलावर सीएम आवास की तुलना सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महलों से की कहा- मुफ्त के नाम पर केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा दिया है

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में हुए कथित रूप से करोड़ो रुपये के खर्च को लेकर भाजपा आप पर हमलावर है। बीजेपी ने शुक्रवार, 5 मई प्रेस कांन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर फिर हमला बोला और उनके बंगले की तुलना सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महलों से की।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, "केजरीवाल के आलीशान महल से उनके बारे में कई सच्चाईयां सामने आती हैं। केजरीवाल के महल में जिस तरह और वैभव का विस्तार है, वह सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महलों जैसा लगता है!इस तरह केजरीवाल की पार्टी ने न केवल 'राष्ट्रीय' बल्कि 'अंतर्राष्ट्रीय स्तर' भी हासिल कर लिया है।"

