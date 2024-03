BJP Candidates List 2024: भोजपुरी अभिनेता पर मेहरबान भाजपा, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह लड़ेंगे चुनाव

Highlights लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक बार फिर कोटा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दिनेश लाल यादव आजमगढ़ और पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे।

BJP Lok Sabha Candidates List 2024: भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भोजपुरी अभिनेता पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मेहरबान है। मनोज तिवारी (Manoj Tiwari), रवि किशन, दिनेश लाल यादव (Dinesh Laal Yadav) और पवन सिंह को टिकट दिया गया है। तिवारी दिल्ली से, रवि किशन (Ravi Kishan) गोरखपुर, दिनेश लाल यादव आजमगढ़ और पवन सिंह (Pawan Singh)आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक बार फिर कोटा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।

सूची के मुताबिक केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर केरल के तिरुवनंतपुरम से, सर्बानंद सोनोवाल असम की डिब्रूगढ़ सीट से, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू अरुणाचल पूर्व से, भूपेंद्र यादव राजस्थान के अलवर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।

