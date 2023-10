भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिए 64 और उम्मीदवारों की घोषणा की, रमन सिंह राजनांदगांव से लड़ेंगे चुनाव

Highlights भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 64 उम्मीदवारों की सूची जारी की छत्तीसगढ़ में दो चरणों में सात एवं 17 नवंबर को मतदान होगा मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी

Assembly Elections 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 64 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीट हैं। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 21 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी। इनमें से अधिकांश पंचायत निकायों के प्रतिनिधि हैं, जो दर्शाता है कि पार्टी पुराने चेहरों की जगह दूसरे स्तर के नेताओं के साथ चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस रही है।

BJP releases a list of 64 candidates for the upcoming election in Chhattisgarh.



State BJP chief Arun Sao to contest from Lormi. pic.twitter.com/lxocBCGz6B