Bihar: तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार की नई सरकार पर आया पहला रिएक्शन
By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 16:39 IST2025-11-20T16:37:30+5:302025-11-20T16:39:32+5:30
पटना: नीतीश कुमार के लगातार पांचवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार लोगों की उम्मीदों और उम्मीदों को पूरा करेगी। हाल के चुनावों में, 2020 के बिहार चुनावों में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी की सीटें घटकर आधे से भी कम रह गईं।
एक्स पर एक पोस्ट में, तेजस्वी यादव ने लिखा, “आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर दिल से बधाई। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को दिल से शुभकामनाएं जिन्होंने काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स के सदस्य के तौर पर शपथ ली। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार ज़िम्मेदार लोगों की उम्मीदों और उम्मीदों पर खरी उतरेगी, अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी, और बिहार के लोगों की ज़िंदगी में अच्छे और अच्छे बदलाव लाएगी।”
आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 20, 2025
आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को…
जनता दल (यूनाइटेड) के चीफ नीतीश कुमार ने आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली।
शपथ ग्रहण समारोह बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कराया। एनडीए की अगुवाई वाली नई बिहार कैबिनेट के हिस्से के तौर पर कुल 25 नेताओं ने शपथ ली। 74 साल के नीतीश कुमार नवंबर 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 2014-15 में नौ महीने के छोटे गैप के बाद। NDA के 202 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो ने बिहार में सरकार बनाने का दावा किया है।