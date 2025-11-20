Bihar: तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार की नई सरकार पर आया पहला रिएक्शन

By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 16:39 IST2025-11-20T16:37:30+5:302025-11-20T16:39:32+5:30

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार लोगों की उम्मीदों और उम्मीदों को पूरा करेगी।

Bihar: Tejashwi Yadav's first reaction on Nitish Kumar's new government | Bihar: तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार की नई सरकार पर आया पहला रिएक्शन

Bihar: तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार की नई सरकार पर आया पहला रिएक्शन

पटना: नीतीश कुमार के लगातार पांचवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि नई सरकार लोगों की उम्मीदों और उम्मीदों को पूरा करेगी। हाल के चुनावों में, 2020 के बिहार चुनावों में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही आरजेडी की सीटें घटकर आधे से भी कम रह गईं।

एक्स पर एक पोस्ट में, तेजस्वी यादव ने लिखा, “आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर दिल से बधाई। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को दिल से शुभकामनाएं जिन्होंने काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स के सदस्य के तौर पर शपथ ली। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार ज़िम्मेदार लोगों की उम्मीदों और उम्मीदों पर खरी उतरेगी, अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी, और बिहार के लोगों की ज़िंदगी में अच्छे और अच्छे बदलाव लाएगी।”

जनता दल (यूनाइटेड) के चीफ नीतीश कुमार ने आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कराया। एनडीए की अगुवाई वाली नई बिहार कैबिनेट के हिस्से के तौर पर कुल 25 नेताओं ने शपथ ली। 74 साल के नीतीश कुमार नवंबर 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 2014-15 में नौ महीने के छोटे गैप के बाद। NDA के 202 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो ने बिहार में सरकार बनाने का दावा किया है।

Web Title: Bihar: Tejashwi Yadav's first reaction on Nitish Kumar's new government

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Tejashwi YadavNitish KumarRJDBiharतेजस्वी यादवनीतीश कुमारआरजेडीबिहार