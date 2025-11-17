बिहार शपथ ग्रहण समारोहः 40,000 लोग, 30,000 से अधिक कुर्सियां, 1,500 से ज्यादा सोफा, सीएम को न्योता, देखिए शेयडूल

Highlights सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़े विभागों को भी सतर्क मोड में रखा गया है। गांधी मैदान में जर्मन हैंगर तैयार किया जा रहा है, जिसकी क्षमता करीब 40,000 लोगों की होगी। वीवीआईपी मेहमानों के लिए 1,500 से ज्यादा सोफों की व्यवस्था की जा रही है।

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में 20 नवंबर को होने वाली एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एनडीए की ओर से देशभर में भाजपा और सहयोगी दलों के सभी मुख्यमंत्रियों को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के साथ-साथ उपमुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बताया जा रहा है कि समारोह में केंद्रीय नेतृत्व सहित कई शीर्ष चेहरे मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़े विभागों को भी सतर्क मोड में रखा गया है।

उधर, पटना नगर निगम से लेकर वन विभाग और सैकड़ों मजदूर गांधी मैदान को सजाने में लगे हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देशभर के बड़े एनडीए नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उपमुख्यमंत्री और कुछ चुने हुए मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसी को लेकर हर तरह की तैयारी हो रही है।

गांधी मैदान में जर्मन हैंगर तैयार किया जा रहा है, जिसकी क्षमता करीब 40,000 लोगों की होगी। समारोह के लिए 30,000 से अधिक कुर्सियां सजाई जाएंगी, जबकि वीवीआईपी मेहमानों के लिए 1,500 से ज्यादा सोफों की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल गांधी मैदान में घास की कटाई हो रही है। इसके बाद कारपेट बिछाने का काम शुरू होगा।

लगभग 100 से 150 मजदूर तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरे गांधी मैदान को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य मंच को सजाने के लिए बेंगलुरु से फूल मंगाए गए हैं। नगर निगम की वॉटर स्प्रिंकलर गाड़ियां लगातार मैदान में पानी का छिड़काव कर रही हैं, ताकि धूल को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके।

सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ते ने भी मैदान का निरीक्षण किया है। मंच के आस-पास सहित पूरे गांधी मैदान की गहरी जांच की जा रही है। कारण कि देश के बड़े नेताओं का जमावड़ा भी लगने वाला है। एनडीए शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बड़े नेताओं की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को टाइट किया जा रहा है।

सीसीटीवी की व्यवस्था भी ठीक की जा रही है। गांधी मैदान में चल रही लगातार हलचल और तैयारियों ने आम लोगों में रुचि का विषय बना दिया है। सुबह से लेकर देर शाम तक मैदान के आसपास भारी संख्या में लोग दिलचस्पी के साथ तैयारियों को देखते नजर आ रहे हैं।

आसपास की गलियों, फुटपाथों और चाय की दुकानों पर लोगों के बीच शपथ ग्रहण को लेकर खूब बातें हो रही हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लंबे समय बाद किसी सरकार का शपथ ग्रहण गांधी मैदान में इतनी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। कई लोग यह भी बताते हैं कि इससे पहले इतने बड़े स्तर पर तैयारियां शायद ही कभी देखी गई हों।

