बिहारः विवादित बयान के बाद पटना SSP को मिला कारण बताओ नोटिस, भाजपा के तल्ख तेवर को देखते हुए हरकत में पुलिस मुख्यालय

Highlights एसएसपी को 48 घंटों में जवाब देने को कहा है. एडीजी ने कहा कि पटना के एसएसपी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करें. पीएफआई और आरएसएस में तुलना करना सही नहीं.

पटनाः पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो द्वारा पीएफआई की तुलना आरएसएस के करने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हंगामा मच गया है. पटना एसएसपी के इस बयान के बाद पुलिस बैकफुट पर है. सत्ताधारी भाजपा ने पटना के एसएसपी को हटाने और मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी है.

वहीं, भाजपा के आक्रामक तेवर को देखते हुए बिहार के एडीजी(मुख्यालय) जेएस गंगवार ने पटना के एसएसपी द्वारा पीएफआई की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किये जाने पर सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि एसएसपी का बयान गैरजरूरी था. उस बयान की जांच की जायेगी. एसएसपी को 48 घंटों में जवाब देने को कहा है.

Bihar | Patna Police has to see all this and they are working on it. Money trail, social media trail, internet activities, phone details are all a part of our investigation. We're working as per that: ADG (HQ), when asked about funding for the suspected terror module busted y'day pic.twitter.com/Gy3g2RO2nI