10, सर्कुलर रोड आवास को लेकर राजनीति तेज, राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य और बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा-लालू प्रसाद का ‘अपमान’, सुशासन बाबू का विकास मॉडल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2025 14:43 IST2025-11-26T14:42:40+5:302025-11-26T14:43:32+5:30
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार लालू प्रसाद का ‘अपमान’ कर रही है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में भवन निर्माण विभाग के आदेश की प्रति साझा की है।
पटनाः बिहार सरकार द्वारा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किए जाने पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य और बेटे तेजप्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास के बजाय वैकल्पिक रूप से 39, हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है। नीतीश सरकार के इस निर्णय पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार लालू प्रसाद का ‘अपमान’ कर रही है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में भवन निर्माण विभाग के आदेश की प्रति साझा की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा, “सुशासन बाबू का विकास मॉडल। करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का सम्मान रखें।’’
उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद को किडनी देकर सुर्ख़ियों में आईं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद गत 15 नवंबर को राजनीति और परिवार छोड़ने की घोषणा की थी। रोहिणी ने राजद नेता और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनके कुछ सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘‘मेरा कोई परिवार नहीं है।
अब आप जाकर तेजस्वी, संजय और रमीज़ से पूछिए कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई और गंदी-गंदी गालियां दी गईं।" रोहिणी 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा सीट से लड़ी थीं और हार गई थीं। राबड़ी के आवास बदलने के मामले में उनके पुत्र और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने भी ‘एक्स’ पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर तंज कसा है।
तेजप्रताप ने लिखा, ‘‘छोटे भाई (नीतीश कुमार) ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई के बंगले को खाली करने का आदेश दे दिया।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘गिर ही गए, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था। इतिहास दोनों हाथों में कालिख लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है।’’