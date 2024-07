Bihar RJD VS JDU: राबड़ी देवी को बजट की समझ नहीं!, ललन सिंह के बयान पर हंगामा, राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा-महिलाओं को अपमानित करना बंद करो

Highlights Bihar RJD VS JDU News: अपमानजनक टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Bihar RJD VS JDU News: पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है। Bihar RJD VS JDU News: अपनी मां-बहन और पत्नी को कितना पढ़ाया है।

पटनाः केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा यह कहे जाने पर कि राबड़ी देवी को बजट की समझ नहीं, इसको लेकर गुरुवार को राजद के सदस्यों ने विधान परिषद के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विरोधी दल राबड़ी देवी के नेतृत्व में सदन के बाहर विधान परिषद पोर्टिको में राजद सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने ललन सिंह से पूछा कि उन्होंने अपनी मां-बहन और पत्नी को कितना पढ़ाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि महिलाओं को अपमानित करना बंद करें और उनसे माफी मांगे। वहीं, इसको लेकर राजद विधान पार्षद सुनील सिंह ने सदन में कहा कि ललन सिंह ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है। जो महिला राज्य की लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहीं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजद सदस्यों ने कहा कि ललन सिंह कहते हैं कि राबड़ी देवी 'इतना लंबा हस्ताक्षर' करती हैं। यह पूरी तरह से अपमान है। इसे लेकर राजद हंगामा शुरू किया तो सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार प्रतिकार किया गया। इस दौरान सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उनकी टिप्पणियों पर यहां बात नहीं हो सकती है।

यह कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप नहीं है। हालांकि राजद सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लगातार इस मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। वे ललन सिंह के बयान को राबड़ी देवी का अपमान बताकर जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 'महिलाओं को अपमानित करना बंद करो नीतीश कुमार शर्म करो', मुख्यमंत्री हाय-हाय का नारा लगाया। वहीं, विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी पर सत्ता पक्ष की ओर से इसे अनुचित करार दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ललन सिंह की टिप्पणी पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है। यह विपक्ष की जायज मांग नहीं है। वहीं जदयू के नीरज कुमार ने कहा कि सांसद को लेकर यहां चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए 'आसन का नियमन मानना होगा, कार्य संचालन नियमावली का अपमान बंद करो' का नारा लगाया। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी विपक्षी सदस्यों को नसीहत दी कि वे हंगामा बंद करें। वहीं हंगामा बढ़ता देख सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

