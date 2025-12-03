VIDEO: राजद विधायक भाई वीरेन्द्र पत्रकार के सवाल पर भड़के, कहा- ‘पगला गया है क्या?’

पटना: प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवनों का नाम बदलने जाने पर देश में सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया है। बिहार में भी इसपर राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने इसको लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से देश की सूरत नहीं बदल जाएगा। देश में अपराध पर लगाम नहीं लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा और देश में महंगाई पर रोक नहीं लगेगा, तबतक देश की सूरत नहीं बदलेगी।

भाई वीरेन्द्र ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपने आवास और कार्यालय का नाम बदल लें, लेकिन उससे लोगों का कल्याण नहीं होना है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का कल्याण तभी होगा जब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी और महंगाई पर जबतक रोक नहीं लगेगा लोग राहत की सांस नहीं ले सकेंगे। देश में अपराध चरम पर पहुंच गया है। निश्चित रूप से अपराध पर लगाम लगाने की जरूरत है सिर्फ भवन का नाम बदलने से देश की सूरत नहीं बदलेगी।

वहीं राज्य में जारी बुलडोजर एक्शन पर भाई वीरेन्द्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की है कि पहले लोगों के समुचित व्यवस्था करें उसके बाद उसके बाद बुलडोजर चलाने का काम करें। इस दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के महुआबाग वाले बंगले को लेकर मीडियाकर्मियों के द्वारा पूछे गए सवाल पर भाई वीरेंद्र पूरी तरह से भड़क गए।

दरअसल, उनसे पूछा गया कि बंगले को लेकर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा ‘पगला गये हो क्या?’ इसके साथ ही एनडीए के नेताओं की तरफ से बंगले को लेकर सवाल उठाए जाने को लेकर भी भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया। जिसपर उन्होंने कहा कि ‘अरे कब्जा कैसे हो जायेगा। बहुत पहले ही जमीन ली गई थी, जिस पर अब मकान बनाया जा रहा है।

दरअसल, भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये पोस्ट शेयर कर बड़ा हमला बोला था। भाजपा के एक्स अकाउंट पर लिखा गया था कि लालू जी का “समाजवाद” यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल। इसके साथ ही लालू यादव के महुआबाग वाले बंगले का वीडियो भी शेयर किया गया था। इस तरह से लगातार बंगले को लेकर लालू परिवार सत्ता पक्ष के निशाने पर है।

बता दें कि हाल के दिनों में ऐसे कई मौके आए जब राजद विधायक बाई वीरेंद्र के कई ऐसे बयान आए जो चर्चा में रहे। इसको लेकर उनकी खूब निंदा भी हुई। चुनाव से पहले मनेर विधानसभा के एक सचिव के साथ उनकी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सचिव को धमकाते सुने गए। इसका ऑडियो वायरल हुआ था और मामला थाने तक जा पहुंचा था। इसके बाद विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक दारोगा के साथ उनकी दबंगई सामने आई थी।

इस दौरान वह दारोगा को हड़काते दिखे थे और कहा था कि सरकार बदलने जा रही है। इसक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसको लेकर खूब सियासत हुई थी और एनडीए के तमाम दलों ने इसकी निंदा की थी। आज विधानसभा में उनका वहीं अंदाज फिर से देखने को मिला है।

Web Title: Bihar: RJD MLA Bhai Virendra got angry at the questions of journalists, said- 'Have you gone mad?'