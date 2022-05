Bihar Rajya Sabha By Election 2022: जदयू नेता अनिल हेगड़े निर्विरोध निर्वाचित, कार्यकाल 2024 तक, सीएम नीतीश को दिया धन्यवाद

Highlights महेंद्र प्रसाद के निधन के कारण राज्यसभा सीट के लिए यह उपचुनाव कराना पड़ा था। सीएम नीतीश कुमार ने अनिल हेगड़े का नाम चुनकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। कर्नाटक में जन्मे हेगड़े का कार्यकाल वर्ष 2024 तक होगा।

Bihar Rajya Sabha By Election 2022: जनता दल (यूनाइटेड) नेता अनिल हेगड़े को सोमवार को बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। हेगड़े एक उपचुनाव में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए।

हेगड़े ने विधानसभा परिसर से निर्वाचन का अपना प्रमाणपत्र प्राप्त किया और सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और पार्टी के वरिष्ठ नेता को धन्यवाद दिया। कुमार ने राज्यसभा टिकट के लिए हेगड़े का नाम चुनकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। पिछले साल दिसंबर में महेंद्र प्रसाद के निधन के कारण राज्यसभा सीट के लिए यह उपचुनाव कराना पड़ा था।

JD(U) leader Anil Hegde declared elected unopposed to Rajya Sabha from Bihar in by-poll necessitated by death of party MP Mahendra Prasad in December last year.

कर्नाटक में जन्मे हेगड़े का कार्यकाल वर्ष 2024 तक होगा। हेगड़े को नीतीश कुमार से दिवंगत जॉर्ज फर्नांडीस ने मिलवाया था। इस बीच अब सभी की निगाहें राज्य से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव पर टिकी हैं जिसके लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रक्रिया शुरू होनी है।

जिन पांच सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनमें जदयू और सहयोगी भाजपा के पास दो-दो सीटें जबकि राजद के पास एक सीट है। हालांकि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या में कमी होने के कारण जदयू के इस बार सिर्फ एक सीट के साथ समझौता करने की संभावना है जिसका लाभ राजद को होगा।

