मीडिया से दूर तेजस्वी यादव?, 15 दिनों से सवाल जवाब देने से कन्नी काट रहे राजद विधायक

By एस पी सिन्हा | Updated: November 29, 2025 16:27 IST2025-11-29T16:25:24+5:302025-11-29T16:27:35+5:30

बिहार माहौलः राजद के सभी 25 जीते हुए विधायक बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस और वामदलों के नव-निर्वाचित विधायक भी एक पोलो रोड पर पहुंचे।

bihar polls Tejashwi Yadav away media RJD MLA avoiding answering questions last 15 days | मीडिया से दूर तेजस्वी यादव?, 15 दिनों से सवाल जवाब देने से कन्नी काट रहे राजद विधायक

file photo

Highlightsपत्रकारों के लगातार प्रयास के बावजूद उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई।विधानसभा में इसकी औपचारिक अधिसूचना दी जाएगी।

पटनाः बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली से पटना लौटे, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की। पिछले करीब 15 दिनों से तेजस्वी यादव पत्रकारों के सवालों से दूरी बनाए हुए हैं। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक उन्होंने मीडिया से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की है। वहीं आज जब पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फोन पर बात करते हुए एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकल गए। पत्रकारों के लगातार प्रयास के बावजूद उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

हाल ही में तेजस्वी जब दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तब भी उन्होंने मीडियाकर्मियों से दूरी बनाए रखी थी। मिली जानकारी अनुसार सत्र को लेकर महागठबंधन शनिवार को रणनीति तैयार करेगा। सूत्रों के मुताबिक, दोपहर एक बजे एक पोलो रोड स्थित आवास पर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई।

राजद के सभी 25 जीते हुए विधायक इस बैठक में शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस और वामदलों के नव-निर्वाचित विधायक भी एक पोलो रोड पर पहुंचे। जहां संयुक्त बैठक में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा की गई। राजद पहले ही तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन कर चुका है। विधानसभा में इसकी औपचारिक अधिसूचना दी जाएगी।

महागठबंधन का लक्ष्य सदन में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का है। जिसे लेकर शनिवार की बैठक में स्पष्ट रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल के नेताओं और प्रत्याशियों की बैठक हुई, जिसमें हारे और जीते उम्मीदवारों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।

Web Title: bihar polls Tejashwi Yadav away media RJD MLA avoiding answering questions last 15 days

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Tejashwi YadavBihar Assembly Election 2025Lalu Prasad YadavRJDतेजस्वी यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025लालू प्रसाद यादवआरजेडी