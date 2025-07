बिहार विधानसभा चुनावः भोजपुरी गायक रितेश पांडे और पूर्व आईपीएस अधिकारी जय प्रकाश सिंह जन सुराज पार्टी में शामिल, यहां से लड़ेंगे इलेक्शन

Highlights बिहार के सिस्टम से लड़कर कुछ हासिल किया है। पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए भारतीय सेना में सेवा की। आईपीएस परीक्षा में पूरे भारत में 59वीं रैंक हासिल की।

पटनाः भोजपुरी गायक रितेश पांडे और हिमाचल प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी जय प्रकाश सिंह बिहार के पटना में जन सुराज पार्टी में शामिल हुए। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जेपी सिंह जी और रितेश पांडे जी का जन सुराज में स्वागत करना चाहता हूँ। रितेश पांडे बिहार के भभुआ से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ हम उन लोगों को महत्व देते हैं जिन्होंने बिहार के सिस्टम से लड़कर कुछ हासिल किया है। जेपी सिंह पैसों की तंगी के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए भारतीय सेना में सेवा की।

VIDEO | Patna: Jan Suraaj founder Prashant Kishor (@PrashantKishor) addresses a press conference.



