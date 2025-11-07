गुंडे, मवाली और बदतमीज?, बिहार को बदनाम करने में भाई वीरेंद्र जैसे लोग, तेज प्रताप यादव ने कहा-कठोर कार्रवाई हो
By एस पी सिन्हा | Updated: November 7, 2025 15:50 IST2025-11-07T15:49:15+5:302025-11-07T15:50:04+5:30
सुरक्षाकर्मी मतदाताओं को लाइन में रोककर मनमानी कर रहे हैं और एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर तीखा हमला बोला है। भाई वीरेंद्र के द्वारा दारोगा को धमकाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसे लोग गुंडे, मवाली और बदतमीज होते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का हाथ और बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि भाई वीरेंद्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग ने प्रत्याशी दर्ज कर लिया है। दरअसल, गुरुवार सुबह भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे थे।
मतदान के बाद बाहर निकलते ही उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी मतदाताओं को लाइन में रोककर मनमानी कर रहे हैं और एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और गर्माता गया। ऐसे में तेज प्रताप यादव भी उन पर बरस पड़े।
वहीं, गोपालगंज जिले में राजद नेताओं के द्वारा की गई दलितों की पिटाई मामले में तेजप्रताप यादव ने कहा कि इस घटना को लेकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वह राजद का समर्थक हो या फिर किसी दूसरी पार्टी का समर्थक हो।
उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। ये गुंडे-मवाली हैं और दलितों की पिटाई करते हैं। सरकार को संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बताया जाता है कि बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद दलित परिवार से मारपीट की गई।
आरोप है कि राजद को वोट नहीं देने पर सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में एक दलित परिवार के साथ मारपीट की गई है। पीड़ितों के अनुसार, घटना में तीन लोग जख्मी हुए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों में अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत अन्य लोग भी शामिल थे। इस घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है।