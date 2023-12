Bihar Politics: जदयू अध्यक्ष और संगठनात्मक बदलाव पर नहीं बोले सीएम नीतीश, दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री, देखें वीडियो

Highlights अगर मुझे इस्तीफा देना होगा तो मैं आपसे सलाह लूंगा। नीतीश कुमार जदयू के नेता हैं। जनता दल (यूनाइटेड) एकजुट है और वही रहेगा।

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार दिल्ली पहुुंच गए हैं। जेडीयू आज से दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाहों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि मैं सभी अफवाहों को खारिज करता हूं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं।

#WATCH | Bihar Chief Minister and JD(U) leader Nitish Kumar reaches Delhi airport.



JD(U) will hold a two-day national executive meeting in Delhi, starting today. pic.twitter.com/YUoxk2m351 — ANI (@ANI) December 28, 2023

जेडीयू अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की अफवाहों पर राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा कि अगर मुझे इस्तीफा देना होगा तो मैं आपसे सलाह लूंगा। नीतीश कुमार हमारी पार्टी के नेता हैं। जनता दल (यूनाइटेड) एकजुट है और वही रहेगा।

#WATCH | On rumours about the resignation of JD(U) President Lalan Singh, JD(U) leader KC Tyagi says, "I reject all the rumours. The two-day meeting of the party is going to begin from today. Our leader Nitish Kumar is coming to Delhi for the meeting..." pic.twitter.com/pedtWTOtab — ANI (@ANI) December 28, 2023

नीतीश ने जद (यू) में बड़े संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बारे में पूछे गए सवालों को टाल दिया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में शुरू होने वाले, जनता दल (यू) के दो दिवसीय सम्मेलन से पहले अपनी पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बारे में पूछे गए सवालों को टाल दिया। पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के जन्मदिवस पर आयोजित एक राजकीय समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरने से पहले पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत के दौरान, उनके जद (यू) का अध्यक्ष बनने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा, ‘‘कोई चिंता मत करिए, सब सामान्य है।

#WATCH | On rumours about his resignation as JD(U) president, Rajiv Ranjan (Lalan) Singh says, "...If I have to resign, I will consult you..." pic.twitter.com/MjOjCtZeAx — ANI (@ANI) December 28, 2023

साल में एक बार बैठक की परंपरा है, तो सामान्य है, ऐसा कुछ खास नहीं है।’’ जद (यू) के शीर्ष नेता की यह टिप्पणी इन अटकलों की पृष्ठभूमि में आई है कि नीतीश के विश्वासपात्र माने जाने वाले राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने उनसे कहा है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं।

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली जद (यू) की महत्वपूर्ण बैठकों में ललन द्वारा अपने इस्तीफे की औपचारिक पेशकश करने की संभावना है, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री से उनके, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने के बारे में पूछा गया।

#WATCH | On rumours about his resignation as JD(U) president, Rajiv Ranjan (Lalan) Singh says, "Nitish Kumar is the leader of our party. Janata Dal (United) is united and it will remain the same..." pic.twitter.com/fRqK43WieG — ANI (@ANI) December 28, 2023

इस सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में दावा किया था कि जद (यू) के सर्वोच्च नेता अपने पार्टी प्रमुख की अपने सहयोगी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ निकटता से असहज और पार्टी में टूट को लेकर आशंकित हैं। सुशील कुमार मोदी पहले, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पूर्व उपमुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और उन्हें करीब से जानते हैं।

भाजपा नेता ने यह भी दावा किया था कि नीतीश की राजग खेमे में वापसी के बारे में अफवाहें जानबूझकर उनकी पार्टी, जद (यू) द्वारा ही फैलाई जा रही हैं, और यह बिहार में महागठबंधन के सहयोगी दलों राजद और कांग्रेस को नियंत्रण में रखने की उनकी योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा था, ''लेकिन सच तो यह है कि उनके (नीतीश कुमार) लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए हैं।''

