बिहार चुनाव में हार के बाद राजद में भगदड़, पूर्व सांसद और विजय कृष्ण ने दिया इस्तीफा, लालू प्रसाद यादव को लिखा भावुक पत्र
समाजवादी धारा के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे विजय कृष्ण का राजनीतिक सफर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है।
पटनाः बिहार की समाजवादी धारा के प्रमुख चेहरों में शामिल पूर्व सांसद और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके विजय कृष्ण ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को उन्होंने पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक भावुक पत्र लिखकर न सिर्फ राजद की प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक पदों से त्यागपत्र दिया, बल्कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी।
विजय कृष्ण ने पत्र में लिखा है कि उन्होंने दलगत राजनीति से स्वयं को अलग करने का “कठिन लेकिन अंतिम निर्णय” ले लिया है। समाजवादी धारा के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे विजय कृष्ण का राजनीतिक सफर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है।
2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाढ़ सीट से तत्कालीन रेलमंत्री और बिहार की राजनीति के प्रमुख नेता नीतीश कुमार को लगभग 37 हजार मतों से पराजित कर सुर्खियां बटोरी थीं। इस जीत ने उन्हें लालू प्रसाद के विश्वस्त नेताओं में शामिल करा दिया था।