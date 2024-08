Bihar Politics News: महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और अपराध में सबसे आगे बिहार, आंकड़े पेश कर तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर किया हमला

Highlights गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बिहार में है। देश में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। रिकॉर्ड तोड़ नियुक्तियां एवं अप्रत्याशित विकास कार्य हुए।

Bihar Politics News: बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि महंगाई के मामले में बिहार देश में शीर्ष पर है। देश में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बिहार में ही है, जबकि अपराध के मामले में तो बिहार पहले से ही सबसे आगे है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महंगाई के मामले में देश भर में बिहार सबसे टॉप पर हैं। देश में सबसे अधिक गरीबी, बेरोजगारी और अपराध बिहार में है। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे बिहार है तथा आमदनी गरीबी उन्मूलन में सबसे नीचे बिहार है।

#WATCH | LoP in Bihar Assembly and RJD leader Tejashwi Yadav says, "Bihar is number one in unemployment, poverty, inflation and in corruption...Bihar is number one in crime also...Despite having a government at the Centre and State, nothing has been corrected...BJP people are…