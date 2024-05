Bihar Politics News: अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, राहुल गांधी ने कहा- चुनाव बाद ईडी अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी से करेगी पूछताछ

Highlights Bihar Politics News Lok Sabha Elections 2024: लिख कर ले लो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। Bihar Politics News Lok Sabha Elections 2024: पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख रोजगार है, वो देने का काम करेंगे। Bihar Politics News Lok Sabha Elections 2024: नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है।

Bihar Politics News Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पाटलिपुत्र सीट से राजद प्रत्याशी मीसा भारती, पटना साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत और आरा में भाकपा- माले प्रत्याशी सुदामा सिंह के पक्ष चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बख्तियारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी बता रहे थे कि पीएम ने उन्हें जेल में डालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े-बड़े फैसले मैं नहीं लेता परमात्मा लेते हैं। ये ऐसा बचने के लिए कहते हैं क्योंकि चुनाव के बाद ईडी नरेंद्र मोदी से अडानी को लेकर सवाल पूछेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं मैं परमात्मा हूं। उन्होंने कहा कि तूफान आ रहा है।

VIDEO | Here's what Congress leader Rahul Gandhi said in an election rally in Bakhtiyarpur, Bihar. "Before the Constitution, there used to be no rights of poor, farmers, picchde, Dalits. Whatever you got, land, reservation, education, health, it was provided due to Constitution.… pic.twitter.com/FgIY7jGFtm

यूपी-बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। एक बार लिख कर ले लो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जेल भेजना है। इसके बाद मीडिया का मजाक उड़ाते हुए राहुल ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है। जहां चार चमचे उनके सामने बैठते हैं।

वो पहले जैसे पेपर लीक होता है, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है। वह पहले नरेंद्र मोदी को मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, क्या आप काटकर खाते हो या चूस कर खाते हो। दूसरे ने पूछा नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े-बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी पहले सोचते हैं थोड़ी देर।

VIDEO | Here's what RJD leader Tejashwi Yadav said in an election rally in Paliganj, Bihar.



"People of Bihar will take revenge of the lies said to them, Hindu-Muslim talks. What have they done for people here. They can not talk about work. They are talking rubbish in Bihar. PM… pic.twitter.com/5lKGjufKcn