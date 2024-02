Bihar Politics News: उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक के बाद बिहार में हलचल, कांग्रेस और राजद के तीन विधायक भाजपा में शामिल

Highlights बिहार में NDA की ताकत और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में सपा के 7 विधायक ने क्रॉस वोट किया। बिहार में भाजपा ने कांग्रेस और राजद को झटका दिया है।

Bihar Politics News: मंगलवार को देश की राजनीति में उठापटक जारी है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में 15 सीट पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है और वहां पर कई विपक्षी विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। इस बीच बिहार में भाजपा ने कांग्रेस और राजद को झटका दिया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले 'महागठबंधन' के तीन विधायकों ने अपनी पार्टियों की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम (Murari Prasad Gautam) और सिद्धार्थ सौरव (Siddharth Saurav) और राजद विधायक संगीता कुमारी (Sangita Kumari) आज भाजपा में शामिल हो गए। बिहार में NDA की ताकत और बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में विपक्षी नेतृत्व वाले भारत गुट को एक और बड़ा झटका लगा है।

Bihar | Congress MLAs Murari Prasad Gautam and Siddharth Saurav, and RJD MLA Sangita Kumari joined the BJP today.