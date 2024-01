Bihar Political Crisis: एनडीए के साथ नहीं जाएंगे नीतीश, ऐसा क्यों बोले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव

Highlights अखिलेश यादव ने कहा, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं होंगे वह तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे बिहार में चर्चा तेज, कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं नीतीश कुमार

Bihar Political Crisis: यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह नहीं जाएंगे। बल्कि, वह तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अखिलेश का यह बयान उस वक्त आया है जब बिहार में हलचल तेज है कि नीतीश कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके कई तर्क मिले हैं।

वहीं कांग्रेस के नेता भी कहने लगे हैं कि नीतीश को सामने आकर साफ करना चाहिए कि क्या वह आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ रहे हैं। क्योंकि इन सबसे इंडिया गठबंधन को नुकसान होता है।

बताते चले कि दिन भर बिहार सुर्खियों में रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश तो शामिल हुए लेकिन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। उनकी जगह पर अशोक चौधरी पहुंचे। कहा जा रहा है कि नीतीश के बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी। जिसे अशोक चौधरी ने वहां से हटा दिया। इस वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH | Patna: On being asked about the absence of Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav at an official event in Raj Bhavan, Bihar Minister Ashok Choudhary says, "How can I answer about this, only they can answer..." pic.twitter.com/YuysBf5EPy