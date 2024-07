Bihar: राजनीति में 2 दिन पहले एंट्री, नीतीश का हाथ थामा, मिला तोहफा, बन गए पार्टी के महासचिव

Highlights पूर्व आईएएस अधिकारी जेडीयू में बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं मनीष वर्मा 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं वर्मा

Bihar:बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया है। खबरों के अनुसार, वर्मा नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं और पूर्व में वह आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि मनीष वर्मा ने दो दिन पहले ही जेडीयू पार्टी ज्वाइन की थी। 11 जुलाई को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है।

कौन हैं मनीष वर्मा

50 वर्षीय पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हो गए हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो नीतीश कुमार के सलाहकार थे। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी वर्मा ने 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली थी। हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान, उन्होंने पार्टी द्वारा लड़े गए सभी 16 संसदीय क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया।

नीतीश की तरह वर्मा भी कुर्मी (ओबीसी) समुदाय से हैं और नीतीश के साथ उनका नालंदा कनेक्शन भी है। हालांकि वर्मा का नाम लंबे समय से नीतीश के संभावित उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में चल रहा था, लेकिन वीआरएस के बाद उन्हें कोई राजनीतिक पद नहीं दिया गया। वर्मा को पहले ओडिशा कैडर आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में उनके अनुरोध पर उन्हें बिहार कैडर दिया गया। वह पटना और पूर्णिया के डीएम भी रह चुके हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि पहले जेडीयू मेरे दिल में था और अब मैं इस दल में आ गया हूं।

VIDEO | Here's what Manish Verma, IAS and former Additional Advisor to Nitish Kumar, said on joining JD(U).



"In administration too, we work for the people. I have served as DM at five places, including Naxal area in Odisha and coastal belt. Being in the administration means that… pic.twitter.com/WOWiTZnY9M