Road Accident: बिहार के कैमूर में बड़ा रोड हादसा, ट्रक-जीप-बाइक की टक्कर में दो महिलाओं समेत नौ लोगों की मौत

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में रविवार शाम एक ट्रक, जीप और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में दो महिलाओं समेत कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई है। यह घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के देवकली गांव के पास जीटी रोड पर हुई।

घटना के संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए मोहनिया के डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा, 'प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना तब हुई जब दो महिलाओं सहित आठ लोगों को ले जा रही एक स्कार्पियो ने उसी दिशा में यात्रा करते समय पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ऐसा लगता है कि ड्राइवर ने जीप पर नियंत्रण खो दिया था, जिससे टक्कर हुई।'

VIDEO | Several killed after a car collided with a container in Bihar's Kaimur. More details are awaited. pic.twitter.com/wKkD4eTpBp