Bihar LS polls 2024: चाचा पारस ने ही मुझे घर-परिवार से निकालकर बाहर फेंका, चिराग पासवान ने ऑफर ठुकराया दिया

Bihar LS polls 2024: भाजपा के प्रयास के बावजूद बिहार में चाचा और भतीजा अर्थात रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस और लोजपा(रा) प्रमुख चिराग पासवान के बीच जारी दूरियां कम होने का नाम नही ले रही हैं। चाचा के द्वारा भले ही भतीजे के लिए चुनाव प्रचार की बात कही जा रही हों, लेकिन भतीजे के दिल में बना घाव भर नहीं पा रहा है। यही वजह है कि चिराग अभी भी पारस के साथ रिश्ते सुधारने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। चिराग का कहना है कि चाचा ने ही मुझे घर-परिवार से निकालकर बाहर फेंक दिया था। लिहाजा अब मैं इन चीजों से काफी आगे निकल चुका हूं।

उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस के मदद की ऑफर ठुकराया दिया है। चिराग ने साफ शब्दों में कहा कि नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए मदद। मेरा अब एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को 40 में 40 सीटें जीता कर दूं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का अपना सपना पूरा करू। चाचा से मिलने वाले संभावित आशीर्वाद पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर से क्यों हटा लिया।

यह मुझे नहीं पता। क्या कारण था कि आप लोग बार-बार पूछते थे कि क्या चिराग पासवान के साथ कोई समझौता हो सकता है? तब उनका (पारस) बार-बार कहना था कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, लेकिन चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि परिवार के एक होने की बात पर उनका (चाचा) नेवर-नेवर कहना मेरी समझ से बाहर है।

अगर मैं उनका सगा बेटा होता तो क्या इसी तरीके से मुझे घर से निकाल-बाहर करते? चिराग पासवान ने बिना नाम लिए चाचा पशुपति कुमार पारस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाजीपुर को विकास के कार्यों में काफी निराशा हुई है, लेकिन वह प्राथमिकता देंगे। पिछले 5 वर्षों में लोगों को थोड़ी निराशा हुई है लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि फिर से लोगों का भरोसा बहाल करें।

चिराग ने कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान ने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसे में उम्मीद है कि मुझे भी लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा। बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने यह ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़े तो वह चिराग के लिए भी प्रचार करेंगे।

