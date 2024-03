Bihar LS Polls 2024: राजद के पास 26, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट दलों को 5 सीट, बिहार में सीट बंटवारा, पप्पू यादव गेम ओवर, देखें लिस्ट

Highlights जदयू की विधायक बीमा भारती ने जदयू को अलविदा कह राजद में शामिल हो गई। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी।

Bihar LS Election 2024: बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग हो गया है। राजद, कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। राजद पूर्णिया और हाजीपुर समेत 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। किशनगंज और पटना साहिब समेत 9 सीटों कांग्रेस को दिया गया है। लेफ्ट दलों को 5 सीट दिया गया है। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया है। राजद कार्यालय में दोपहर सीट बंटवारे की घोषणा की गई। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो तय हुआ है, उसके अनुसार बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें मिलीं। राजद बिहार में 26, भाकपा-माले 3 और भाकपा-माकपा को 1-1 सीट मिली है। पांच बार के सांसद पप्पू यादव को राजद प्रमुख लालू यादव ने पत्ता साफ कर दिया है।

पूर्णिया सीट पप्पू यादव के खाते से निकल जाने से पप्पू यादव नाराज हैं। पप्पू खुद जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा थे और दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आग्रह पर उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया था। तब पप्पू यादव का दावा था कि प्रियंका गांधी ने उनसे वादा किया था कि पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ेंगे और पप्पू यादव ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन इस सब के बीच जदयू की विधायक बीमा भारती ने जदयू को अलविदा कह राजद में शामिल हो गई और उन्हें राजद का सिंबल भी दे दिया गया।

