Bihar LS polls 2024: कुछ दिन साथ क्या रखा, कहता फिरता है हमने ही सारा काम किया, तेजस्वी पर बरसे सीएम नीतीश, पीएम मोदी के सामने बोले-इधर-उधर नहीं जाना...

Highlights नीतीश कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। अब सब मिलकर एनडीए के साथ हो गए हैं। आज वह लोग बड़ा भारी-भारी और बड़ा-बड़ा मांग करता है।

Bihar LS polls 2024: जमुई में एनडीए की चुनावी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि वो अब इधर-उधर नहीं होने वाले हैं। वो अब स्थायी रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं और अब इधर-उधर नहीं होने वाले। इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीच में कुछ दिन के लिए उसे साथ क्या रख लिया, उसे लगने लगा कि सारा काम उसी ने किया है। लेकिन वो गड़बड़ कर रहा था।

नीतीश कुमार ने तेजस्वी का बिना नाम लिए हुए तंज किया कि बीच में उसको साथ मिला लिए और उसके साथ काम कर लिए तो झूठमूठ का वह कहता फिरता है कि हमने ही सारा काम किया है। लेकिन वह काम भी हमारा था और हमने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन हमने देखा कि यह लोग वहां भी गड़बड़ कर रहे थे तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। अब सब मिलकर एनडीए के साथ हो गए हैं।

अब हम इधर-उधर होने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम लोग सरकार में नहीं थे तो शाम होते ही बिहार में क्या कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। आज वह लोग बड़ा भारी-भारी और बड़ा-बड़ा मांग करता है। 15 साल तक इन लोगों को मौका मिला। तब क्यों नहीं कुछ कर लिया? उस दौरान बिहार में क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ।

Bihar CM Nitish Kumar Vows To Never Go Back To RJD In front Of PM Modi In A Public Rally . . . #NitishKumar | #Bihar | #BiharCM | #NarendraModi | #RJD | #LokSabhaElections2024 | #LokSabhaElections | #RepublicTV | #RepublicTVLive pic.twitter.com/W8QspUMZo6

लेकिन जब हमें मौका मिला तो हमने बिहार के विकास के लिए क्या कुछ किया यह हर कोई जानता है। पहले शाम में कोई नहीं निकलता था। आज कितना भी लेट हो जाए, लड़का-लड़की कोई भी हो, हर कोई बाहर निकलता है और बेफिक्र रहता है। उन्होंने पीएम मोदी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दे दिया।

हमलोग इसकी लगातार मांग करते रहे थे। आपने इस मांग को पूरा किया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2005 से तो हम लोग मिलजुल कर काम किया है और कितना बढ़िया काम किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से काबिज हैं और कितना कुछ काम कर रहे हैं। यह हर कोई जानता है। इन्होंने बिहार के लिए भी कितना काम करवाया है।

#WATCH | At PM Narendra Modi's public rally in Jamui, Bihar CM Nitish Kumar says, "'Woh toh jhooth-mooth ka hum beech mein ek baar saath kar liye the toh aaj woh baat karta hai', but when I saw that he is doing wrong, I left them (RJD). And we are together forever now. 'Ab kabhi… pic.twitter.com/nGa9H7uN0p