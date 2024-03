Bihar LS polls 2024: चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, 5 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा, देखें लिस्ट

Highlights एनडीए में मिले पांच सीटों में हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव उतरेंगे। खगड़िया और समस्तीपुर में महबूब अली कैसर और प्रिंस पासवान को बड़ा झटका लगा है। शाम्भवी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी ने पिछले दिनों चिराग से मुलाकात की थी।

Bihar LS polls 2024: बिहारलोकसभा चुनाव 2024 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में 7 चरण में मतदान होंगे और 4 जून को मतगणना है। बिहार में एनडीए ने चिराग को 5 सीट दिया है। हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली लोकसभा सीट पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी। जमुई सीट से उनके बहनोई अरुण भारती उम्मीदवार बने हैं। खगड़िया सीट के लिए राजेश वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। राजेश वर्मा एक व्यापारी हैं और आभूषण के कारोबार से जुड़े हैं।

#WATCH | Lok Janshakti Party (Ramvilas) releases a list of candidates for the upcoming Lok Sabha Elections.



Party Chief Chirag Paswan to contest from Hajipur. pic.twitter.com/qbZPzLQq4Y