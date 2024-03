Bihar LS polls 2024: बिहार की सियासत में धमक दिखाते रहते हैं बाहुबली, चुनाव से पहले अजय सिंह के बाद अशोक महतो ने की शादी, लालू ने नीतीश का फार्मूला अपनाया

Highlights बाहुबली अजय सिंह की तरह उन्होंने अशोक को शादी की सलाह दे डाली। लवली आनंद को टिकट मिलना तय माना जा रहा हैं। पत्नी नीलम देवी को राजद का टिकट दिला दिया।

Bihar LS polls 2024: बिहार की सियासत में बाहुबलियों के द्वारा सत्ता में किसी ना किसी तरह से काबिज होने का तरीका अपनाया जाता रहा है। बाहुबली खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी धमक दिखाते रहे हैं। अगर किसी तरह वह खुद इसमें सफल नहीं होते हैं तो अपनी पत्नी को आगे कर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की जुगत भिड़ा देते हैं। यह खेल पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक चलता रहता है। इसी कड़ी में नवादा और शेखपुरा का आतंक माने जाने वाले बाहुबली अशोक महतो जेल से बाहर आते ही चुनाव लड़ने के लिए बेचैन हो गए। इसके लिए उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू को उसकी पिछड़ों पर पकड़ कारगर लगी, पर बड़ी बाधा थी उनका आपराधिक रिकार्ड। लालू ने नीतीश का फार्मूला अपनाया।

बाहुबली अजय सिंह की तरह उन्होंने अशोक को शादी की सलाह दे डाली, ताकि उनकी पत्नी को पार्टी का टिकट दिया जा सके। 62 साल की उम्र में अशोक ने भी अजय सिंह की तरह रीति-रिवाज की परवाह नहीं की। अजय ने पितृपक्ष में शादी किया था तो अशोक महतो ने खरमास में अपनी उम्र से 16 साल छोटी यानी लगभग 46 साल की युवती से शादी रचा ली।

अशोक को पक्की उम्मीद है कि अजय सिंह की पत्नी की तरह पहले विधायक, फिर सांसद बनने की जहमत उसकी पत्नी को नहीं उठानी पड़ेगी। वह सीधे संसद पहुंच जाएंगी। इसी तरह बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में जेल की सजा काट चुके है। उनके बेटे चेतन आनन्द शिवहर से राजद के विधायक हैं।

हालांकि नीतीश सरकार के विश्वासमत के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष के खेमे में बैठ गए। अब आनंद मोहन जेल से बाहर हैं। लोकसभा चुनाव आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। जिसके बाद लवली आनंद को टिकट मिलना तय माना जा रहा हैं।

अब शिवहर सीट भाजपा के कोटे से निकलकर जदयू के हिस्से में आ गई है, जहां से लवली आनंद चुनाव लड़ सकती है। इसी तरह एक और बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं। उन्हें जब एके 47 रखने के मामले में 10 साल की जेल हुई। तब विधायकी जाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को राजद का टिकट दिला दिया।

जिसके बाद मोकामा से नीलम देवी विधायक बन चुकी हैं। बता दें कि के दरौंदा विधानसभा की जदयू विधायक जगमातो देवी का निधन के बाद उनके बेटे ने अजय सिंह ने अपनी दावेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पेश कर दी। लेकिन उनके ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और बाहुबली की छवि होने की वजह से नीतीश कुमार ने टिकट देने से इनकार कर दिया।

हालांकि नीतीश कुमार ने यह शर्त जरुर रख दिया की अगर शादी कर लेंगे तो टिकट मिल जायेगा। उस समय पितृपक्ष चल रहा था। जिसमें शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। लेकिन टिकट की आस में अजय सिंह पितृपक्ष महीने में कविता सिंह से शादी की।

जिसके बाद कविता सिंह को टिकट भी मिला और वह विधानसभा भी पहुंच गई। यहीं नहीं सीवान में राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के तिलिस्म को तोड़ते हुए कविता सिंह ने जदयू की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गईं। बिहार में ऐसे कई बाहुबली हैं, जो अपनी पत्नियों के सहारे सियासत में अपनी धमक बनाए रखते हैं।

