Bihar Lok Sabha Elections 2024: लिख लीजिए..., 4 जून को पीएम मोदी जा रहे, लालू यादव बोले- इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, देखें वीडियो

Highlights Bihar Lok Sabha Elections 2024: लालू प्रसाद लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। Bihar Lok Sabha Elections 2024: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'नुक्कड़ नाटक' से बिहार को क्या लाभ होगा। Bihar Lok Sabha Elections 2024: नीतीश कुमार के अनुरोध के बावजूद विशेष दर्जा व पटना विवि को केंद्रीय दर्जा देने में केंद्र विफल रहा।

Bihar Lok Sabha Elections 2024:लोकसभा चुनाव 2024 को पक्ष और विपक्ष में आरोप का दौर जारी है। रिजल्ट 4 जून को आ रहा है। बिहार 7 चरण में मतदान हो रहा है और 6 फेस का मतदान हो गया और अंतिम चरण 1 जून को है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। लालू प्रसाद यादव ने पटना में कहा कि हमें जल्द ही नतीजे पता चल जाएंगे। पीएम मोदी अब चले जाएंगे। एनडीए की सरकार जाएगी और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि वह जैविक नहीं हैं, वह एक 'अवतार' हैं। बिहार में हमारा गठबंधन जीत हासिल करने जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें इस बात का प्रमाण हैं कि परिवर्तन की हवा चल रही है।

#WATCH | Patna, Bihar: RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "... We will know the results soon. PM Modi is gone now. PM Modi is saying that he is not biological, he is an 'avatar'...our government will be formed on June 4." pic.twitter.com/XoJjcg5duN