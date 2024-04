Bihar Lok Sabha Election: 'दलित-पिछड़ा' इनकी आंख निकाल लेंगे', बीजेपी पर बरसे लालू यादव

Highlights बीजेपी पर बोले लालू यादव, लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं लालू ने कहा, इनके नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं संविधान बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना है

Bihar Lok Sabha Election: देश में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव नजदीक है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है। इधर, मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनावी सभा आयोजित की जा रही हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सत्ता और विपक्ष के नेता बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चूंकि, लोकसभा का चुनाव है तो आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रोमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है।

#WATCH | Patna: Former Bihar CM & RJD leader Lalu Yadav says, "There is anxiety (in BJP). They (BJP) know that they are losing. They are saying '400 paar' to demoralize people. Their party leaders are continuously saying that they'll change the constitution, this constitution has… pic.twitter.com/jEteogJaGM