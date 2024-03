Bihar Lok Sabha Election: लालू की गुगली पर बोल्ड हुए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव

Highlights बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हुई घोषणा राजद पूर्णिया और हाजीपुर समेत 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी किशनगंज और पटना साहिब समेत 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी

Bihar Lok Sabha Election: बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जहां एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं, इंडिया गठबंधन ने भी शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर शीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया। राजद, कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। राजद पूर्णिया और हाजीपुर समेत 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

किशनगंज और पटना साहिब समेत 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और 5 सीटों पर अन्य। इसी के साथ ही पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव को जोरदार झटका लगा है। पप्पू के साथ जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के अरमानों पर पानी फिर गया है। आरजेडी के सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव ने बिहार की पिच पर ऐसी गुगली फेंकी है कि कन्हैया और पप्पू बोल्ड हो गए हैं।

दरअसल, बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव बीते कुछ दिनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने इसके बाद ऐलान कर दिया कि वह पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, उनके अरमानों को तोड़ने का काम आरजेडी ने किया। आरजेडी सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया सीट बीमा भारती को दिया। बीमा जेडीयू से विधायक हैं। बीमा ने बीते दिनों पहले आरजेडी का दामन थाम लिया था।

पप्पू यादव का ट्वीट

बिहार में इंडिया गठबंधन के शीट शेयरिंग फॉर्मूला से पहले ही पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर खुद को भरोसा जताया था कि उन्हें पूर्णिया सीट मिल जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया। सीमांचल कोसी जीतकर, देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।

सीमांचल कोसी जीतकर

देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे



पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे

राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) March 29, 2024

वहीं, कांग्रेस से कन्हैया कुमार बेगुसराय से चुनाव लड़ेंगे। इस बात ने भी बिहार की राजनीति में जोर पकड़ा था। लेकिन, शुक्रवार को उन्हें भी झटका लगा है। क्योंकि, बेगुसराय सीट सीपीआई के खाते में चली गई है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह को टिकट दिया है। सिंह ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को मात दी थी।

