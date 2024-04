Amit Shah In Katihar: 'लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार को जंगलराज में बदल दिया था', कटिहार में बोले अमित शाह

Highlights बिहार के कटिहार में अमित शाह ने चुनावी सभा को किया संबोधित अमित शाह ने कहा, लालू यादव और राबड़ी देवी ने बिहार को जंगलराज में बदल दिया था पीएम मोदी ने देश से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण को समाप्त किया है

Amit Shah In Katihar:बिहार की कटिहार लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण को समाप्त किया है। इसके साथ ही मोदी ने हर वर्ग, हर व्यक्ति का विकास किया है। अमित शाह ने कहा कि वर्षों से कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू यादव कहते थे, 'गरीबी हटाओ', लेकिन गरीबी नहीं हटी।

मोदी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। लालू यादव और राबड़ी देवी ने मिलकर बिहार को जंगलराज में बदल दिया था। गरीब, पिछड़ा, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। आज लालू यादव और इनके बेटे कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने पिछड़ा समाज को आरक्षण देने वाली काका कालेलकर की रिपोर्ट और मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे कहते हैं कि राजस्थान और बिहार का जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना है। उन्हें नहीं पता, लेकिन बिहार का बच्चा-बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है।

मोदी ने नक्सलवाद को समाप्त किया, आतंकवाद पर नकेल कसी। शाह ने कहा कि यूपीए की सरकार थी, पाकिस्तान से आतंकी आकर यहां बम धमाके करते थे। मोदी ने उरी और पुलवामा हमले के 10 दिन में ही सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया।

बिहार में लालटेन युग लाना चाहते हैं

अमित शाह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई है, लेकिन इंडी गठबंधन वाले बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं और ओबीसी पर अत्याचार करना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि लालू और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे और अत्याचार मिलेंगे। लेकिन, अगर आप एनडीए के साथ आएंगे, कमल और तीर के निशान के साथ, तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार बिहार को आगे बढ़ाएगी और खुशहाली लाएगी।

