बिहार: सांप्रदायिक तनाव के बीच बिहारशरीफ में ताजा हिंसा में एक शख्स की मौत, पुलिस ने 50 से ज्यादा को किया गिरफ्तार

Highlights रोहतास और नालंदा जिले में एक बार फिर हिंसा की खबरें, शनिवार शाम भड़की हिंसा। ताजा हिंसा में नालंदा के बिहारशरीफ में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल। पुलिस के अनुसार पिछली रात ताजा हिंसा के बाद छापेमारी में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बिहारशरीफ/सासाराम: बिहार में रामनवमी के दौरान शुरू हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच शनिवार को रोहतास और नालंदा जिले में एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार पिछली रात ताजा हिंसा में नालंदा के बिहारशरीफ में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यह झड़प दो गुटों के बीच शनिवार शाम शुरू हुई। दूसरी ओर रोहतास जिले के सासाराम में एक धमाके में छह लोग घायल हो गए।

बिहारशरीफ एक एसपी अशोक मेहता ने बताया कि हिंसा में जान गंवाने वाले शख्स के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पिछली रात ताजा हिंसा के बाद की गई छापेमारी में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब तक 8 एफआईआर इस मामले में दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में और अतिरिक्त बल लगाया जाएगा।

Bihar | A body (of a person who died in fresh violence last night) has been sent for post-mortem. More than 50 people have been arrested in raids conducted last night. Till now 8 FIRs registered. Additional force to be deployed: Ashok Mishra SP, Biharsharif, Nalanda district pic.twitter.com/BiVHJAvqa5