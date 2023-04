देखिए उन 26 अपराधियों के नाम जिन्हें बिहार सरकार आनंद मोहन के साथ रिहा कर रही है

Highlights आनंद मोहन के बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद की शादी 3 मई को देहरादून में होनी है। निचली अदालत ने अक्टूबर 2007 में आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राहत नहीं दी।

पटनाः गैंगस्टर से राजनेता बने पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सहित 26 कैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की है। 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा अधिनियम में संशोधन किया था। इस फैसले को लेकर बिहार सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

आजीवन कारावास से संबंधित एक खंड से कुछ शब्दों को हटा दिया है। आनंद मोहन को इसका लाभ मिला है।जेल नियमावली, 2012 481 (i) (क) में बदलाव किया गया है। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन का नाम 27 नामों की सूची में 11वें स्थान पर है। विधि विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया और अधिसूचना जेल आईजी के पास पहुंच चुकी है।

He was convicted in the 1994 murder of Gopalganj District Magistrate G Krishnaiah.