बिहार: तेजस्वी यादव के काफिले में चल रहे एस्कॉर्ट वाहन की कार से हुई टक्कर, 1 की मौत, 6 पुलिसकर्मी समेत अन्य कई घायल

Highlights तेजस्वी यादव के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी बुधवार देर रात पूर्णिया में हुई हादसे की शिकार हादसे में एस्कॉर्ट वाहन के चालक होम गार्ड हलीम आलम की मौत हो गई है हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज पुर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हो रहा है

पटना:बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के काफिले की एक एस्कॉर्ट गाड़ी बुधवार देर रात बिहार के पूर्णिया में हादसे की शिकार हो गई।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एस्कॉर्ट वाहन के चालक, जिसकी पहचान होम गार्ड हलीम आलम के रूप में की गई है। हादसे में उसकी मौत हो गई, वहीं इस घटना में तेजस्वी यादव के साथ काफिले में चल रहे छह पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार इस हादसे में घायलों का इलाज पुर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में किया जा रहा है।

VIDEO | A vehicle in RJD leader Tejashwi Yadav's convoy met with an accident in Purnea, Bihar, late last night. At least one person was reportedly killed, and six others were injured in the accident.



Tejashwi Yadav is currently on state-wide 'Jan Vishwas Yatra'.



(Full video… pic.twitter.com/NUxo5vyCNI