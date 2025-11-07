Bihar Elections 2025: चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने मंच से "ज्ञानेश कुमार ....चोर है..." का नारा लगवाया
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रेगा में एक रैली के दौरान आग में घी डालने का काम किया, उन्होंने खुलेआम मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दो अन्य अधिकारियों को निशाना बनाया।
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रेगा में एक रैली के दौरान आग में घी डालने का काम किया, उन्होंने खुलेआम मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दो अन्य अधिकारियों को निशाना बनाया।
मंच पर प्रियंका गांधी ने CEC ज्ञानेश कुमार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “ज्ञानेश कुमार, अगर आपको लगता है कि आप शांति से रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं जनता से कहती हूं, ज्ञानेश कुमार का नाम कभी मत भूलना।” उन्होंने एस.एस. संधू और विवेक जोशी का भी नाम लिया और जनता से उनके नाम याद रखने को कहा, जिस पर उनके समर्थकों ने “चोर-चोर” के नारे लगाए।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जनता उन्हें धोखा देने की कोशिशों को माफ़ नहीं करेगी, और अपनी चेतावनी दोहराई कि ज्ञानेश कुमार, एस.एस. संधू और विवेक जोशी जैसे लोगों में शामिल लोगों को शांति छोड़ने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, अगर वे गलत काम करते हैं तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में हो रहे हैं, पहले चरण में 121 सीटों के लिए चुनाव हो चुका है। अब दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी, इस चरण में 122 सीटों पर में मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी, जिससे राज्य में अगली सरकार का फैसला होगा।