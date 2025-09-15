Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे और सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर आरजेडी-कांग्रेस में दरार

पटना: बिहार के विपक्षी महागठबंधन गठबंधन के भीतर आंतरिक कलह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के बीच खुले टकराव में बदल गई है, हाल की घटनाओं में सीट बंटवारे की व्यवस्था और अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं।

रुकी हुई वार्ता और परस्पर विरोधी नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न तनाव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताज़ा विवाद औरंगाबाद ज़िले के कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में सामने आया, जहाँ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने शनिवार को महागठबंधन के सहयोगियों की एक कार्यकर्ता बैठक बुलाई थी।

हालाँकि, राजद के प्रखंड और ज़िला अध्यक्षों ने पूर्व विधायक सुरेश पासवान के साथ बिना किसी कारण बताए इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, राजद नेताओं ने चुनावी योजनाओं पर चर्चा के लिए सोमवार को पासवान के नेतृत्व में अपनी रणनीति बैठक आयोजित की।

2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुटुम्बा सीट से राजद विधायक और तत्कालीन राजद सरकार में मंत्री रहे पासवान ने इस मंच का इस्तेमाल पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए किया, जिससे गठबंधन में तनाव के बीच राजद की बढ़ती दृढ़ता का संकेत मिलता है। यह प्रकरण उन घटनाक्रमों की एक श्रृंखला के बाद आया है जिसने इस कलह को और बढ़ा दिया है।

पिछले हफ़्ते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा "बिहार की जनता तय करेगी" - इस टिप्पणी से राजद नाराज़ हो गया है, जो अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने पर ज़ोर दे रहा है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी खुद को आक्रामक रूप से "असली मुख्यमंत्री" के रूप में पेश कर रहे हैं, और सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उन्हें "दृष्टिहीन नेता" और "डुप्लीकेट मुख्यमंत्री" कह रहे हैं। इस नाटकीय घटनाक्रम को और बढ़ाते हुए, तेजस्वी ने 13 सितंबर को मुजफ्फरपुर के कांटी में एक कार्यकर्ता रैली को संबोधित किया, जहाँ उन्होंने घोषणा की, "इस बार तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।

राजनीतिक विश्लेषक इसे तेजस्वी द्वारा गठबंधन के वास्तविक मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने और सहयोगियों, खासकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की एक रणनीतिक चाल के रूप में व्याख्या करते हैं, जो 60-70 सीटों की माँग कर रही है - जो 2020 में लड़ी गई 70 सीटों के बराबर या उससे ज़्यादा है।

Web Title: Bihar Elections 2025 Cracks surface in RJD-Congress over seat-sharing, CM face ahead of Bihar polls