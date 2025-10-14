Bihar Election 2025: लालू यादव ने पार्टी उम्मीदवारों को बांटे RJD सिंबल, तेजस्वी के दिल्ली से लौटते ही लिए गए वापस; जानें क्या है माजरा
By अंजली चौहान | Updated: October 14, 2025 10:49 IST2025-10-14T10:48:50+5:302025-10-14T10:49:17+5:30
Bihar Assembly Election 2025: राजद नेताओं का कहना है कि उन्हें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि नेतृत्व ने उनसे चुनाव चिन्ह वापस करने को क्यों कहा।
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी माहौल गर्म है। राजनीतिक गलियारे में ताजा हलचल आरजेडी खेमे में देखी गई जहां देर रात एक अजीब वाकया हुआ। दरअसल, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के जिन नेताओं को कल शाम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया गया था, उन्हें देर रात वापस बुला लिया गया और चुनाव चिन्ह वापस करने को कहा गया।
पार्टी के संरक्षक लालू प्रसाद यादव, जो कल दिल्ली से लौटे थे, अपने घर पहुँचे तो देखा कि टिकट के दावेदारों की भीड़ गेट के बाहर खड़ी है। फिर कुछ दावेदार, जिन्हें पार्टी नेतृत्व से फ़ोन आया था, अंदर चले गए। कुछ मिनट बाद, वे हाथों में पीले लिफ़ाफ़े लिए बाहर निकले। पता चला है कि लिफ़ाफ़े में पार्टी के चुनावी उम्मीदवार के रूप में उम्मीदवार का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ थे।
कुछ घंटों बाद, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटने के बाद अपने पटना स्थित आवास पर पहुँचे। कुछ ही देर बाद, उस शाम चुनाव चिन्ह पाने वाले सभी राजद नेताओं को फ़ोन आया और उन्हें नेता के घर जाकर चुनाव चिन्ह वापस करने को कहा गया। देर रात की तस्वीरों में लालू यादव के घर के बाहर भारी भीड़ दिखाई दे रही है।
पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि नेतृत्व ने उनसे चुनाव चिन्ह वापस करने को क्यों कहा। अशरफ फातमी जैसे कुछ नेताओं ने ज़ोर देकर कहा कि किसी को भी चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया और सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरें "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" से प्रेरित हैं।
जिन लोगों को शाम को चुनाव चिन्ह मिला और जिन्हें रात में उसे वापस करना पड़ा, उनमें सुनील सिंह, जिन्होंने पिछले हफ़्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जद(यू) छोड़ दी थी, और नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो, जो एक पूर्व विधायक हैं, शामिल हैं।
यह नाटकीय घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब महागठबंधन में शामिल दलों ने अभी तक औपचारिक रूप से अपनी सीट-बंटवारे की योजना और जिन सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे, उनकी घोषणा नहीं की है। राजद के सहयोगियों में कांग्रेस, वामपंथी दल, मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोसपा) शामिल हैं। सभी सहयोगी दल इस समय सीटों के अच्छे सौदे के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं।
बता दें कि बिहार में मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। शुक्रवार (17 अक्टूबर) पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।