मधेपुरा में बढ़ई की हत्या?, सीतामढ़ी में गोलीबारी, सोनपुर में अपराधियों ने गोली मार शिक्षक की हत्या की, बेतिया में बारात पर ताबड़तोड़ फायरिंग, नीतीश सरकार पर हमलावर राजद
By एस पी सिन्हा | Updated: November 26, 2025 15:31 IST2025-11-26T15:29:58+5:302025-11-26T15:31:07+5:30
राजद ने 25 नवंबर को भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा था।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में राजद करारी हार के बाद नीतीश सरकार पर हमलावर है। राजद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखा। राजद ने क्राइम बुलेटिन जारी कर नीतीश सरकार को 'महाजंगलराज' बताया। राजद ने पोस्ट कर लिखा कि मधेपुरा में बढ़ई की गोली मारकर हत्या! सीतामढ़ी में गोलीबारी, युवक को लगी गोलियां! सोनपुर में अपराधियों ने गोली मार की शिक्षक की हत्या! बेतिया में बारात पर ताबड़तोड़ फायरिंग, कई को लगी गोली। इसके साथ ही गोपालगंज में शादी समारोह में फायरिंग, कई को लगी गोली।
मोदी-नीतीश का महाजंगलराज, जातिवादी मीडिया का रामराज्य! मोदी जी सिक्सर की गोलियां आपके समर्थक अब गरीब लोगों पर चला रहे है। वहीं, राजद ने 25 नवंबर को भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा था। राजद ने पोस्ट कर लिखा था कि रोहतास में गोलीबारी से तीन लोगों की मौत! ये अपराध जंगलराज की श्रेणी में नहीं आएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में अचेत मुख्यमंत्री और बड़बोला गृहमंत्री है।
बाक़ी सिस्टम वही है। पटना में खून ही खून! अब हुआ ट्रिपल मर्डर! अपराधियों ने कानून व्यवस्था का बजाया घंटा, बड़बोले गृहमंत्री का मुंह लटका। नीतीश सरकार का क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए राजद ने पोस्ट में लिखा था कि भागलपुर में 4-5 दर्जन मोदी समर्थक सम्राट अपराधियों ने मंगलराज समझ बारात पर किया हमला! अनेक घायल, बारातियों से जेवरात, गहने और पैसे लूटे, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, मोदी है तो मुमकिन है बोल-दूल्हा जान बचाकर भागा।
उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब पीएम मोदी प्रचार करने आए थे, तब वह राजद पर गानों के जरिए खूब प्रहार करते थे। पीएम मोदी ने उस वक्त रैलियों में 'मारी सिक्सर के छह गोली…' का जिक्र किया था और राजद पर करारा प्रहार किया था। वहीं, अब राजद पीएम मोदी की बातों से बिहार सरकार पर पलटवार कर रहा है।