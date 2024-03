Bihar CM Nitish Kumar turns 73 today: 73 वर्ष के हो गए सीएम नीतीश!, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन 71 वर्ष के हुए, पीएम मोदी ने जन्मदिन पर दी बधाई

Highlights एमके स्टालिन को जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्टालिन आज 71 वर्ष के हो गए। एमके स्टालिन जी को जन्मदिन की बधाई, वह लंबा और स्वस्थ जीवन जिएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

Bihar CM Nitish Kumar turns 73 today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को जन्मदिन की बधाई दी। नीतीश कुमार आज 73 साल के हो गए। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं।" प्रधानमंत्री ने कहा, "लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।" प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा कई नेताओं ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को शुक्रवार को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। स्टालिन आज 71 वर्ष के हो गए।

Best wishes to Bihar CM Shri @NitishKumar Ji on his birthday. Praying for his long and healthy life in service of the people. — Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी को जन्मदिन की बधाई, वह लंबा और स्वस्थ जीवन जिएं।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और कहा ''आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।'' अभिनेता-राजनेता कमल हासन ने भी स्टालिन को जन्मदिन की बधाई दी। स्टालिन ने द्रमुक के दिग्गज नेता रहे सीएन अन्नादुरई और एम करुणानिधि के मरीना बीच पर बने स्मारकों पर जा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Birthday greetings to Thiru @mkstalin Ji, CM of Tamil Nadu. May he lead a long and healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2024

नीतीश कुमार ने 7 फरवरी को नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थीं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नई सरकार बनाने के लिए महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक को छोड़ने के बाद जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो की यह पहली यात्रा थी। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी।

"Best wishes to Bihar CM Nitish Kumar on his birthday. Praying for his long and healthy life in service of the people," tweets Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/0L98jjJgEV — ANI (@ANI) March 1, 2024

