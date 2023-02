वरिष्ठ आईएएस पाठक के आपत्तिजनक बयान पर मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, दिया जांच का आदेश

Highlights मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई पर विचार किया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

पटनाः बिहार में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक के द्वारा गाली दिये जाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आईएएस अधिकारी ने खेद प्रकट किया है। बावजूद इसके बासा पर उनका रुख अभी भी तल्ख है।

इसबीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम इस मामले की जानकारी हुई है। आज अररिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि कल रात ही ये वीडियो उनके संज्ञान में आया था। उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

#BREAKING Senior IAS officer and Bihar Additional Chief Secretary (Excise and Revenue), KK Pathak abuses junior officers. His actions get captured on camera. @ScribeAditya shares latest details on the same with Siddhartha Talya - Watch. pic.twitter.com/RYF82XyJHt

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई पर विचार किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि केके पाठक के द्वारा एक बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

बासा के अधिकारियों ने केके पाठक पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। संघ ने सरकार ने केके पाठक पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बासा के अधिकारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांध कर कार्य का बहिष्कार किया।

A video has been doing rounds on social media wherein a senior IAS officer and Bihar Additional Chief Secretary (Excise and Revenue), KK Pathak, can be seen hurling abuse at the state administrative services.#NewsMo#IAS#Biharpic.twitter.com/jOVVdqBqm4