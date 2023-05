कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मिले सीएम नीतीश, पटना में विपक्ष के प्रमुख नेताओं की एक बैठक जल्द

Highlights बैठक की तिथि और स्थान की घोषणा 1-2 दिनों के भीतर की जाएगी। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टियां हिस्सा लेंगी। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष के प्रमुख नेताओं की एक बैठक हो सकती है।

नई दिल्लीः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के प्रयासों के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैं। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बैठक खड़गे के आवास पर हुई।

सूत्रों ने बताया कि बैठकों में नीतीश कुमार के साथ रहे राजद नेता तेजस्वी यादव "स्वास्थ्य कारणों" से खड़गे के आवास पर मौजूद नहीं थे। यह बैठक पटना में एक बड़ी विपक्षी बैठक के सुझावों की पृष्ठभूमि में हो रही है। विपक्षी दलों की बैठक होगी। बैठक की तिथि और स्थान की घोषणा 1-2 दिनों के भीतर की जाएगी।

नीतीश की खड़गे और राहुल के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक की तिथि और स्थान के बारे में एक-दो दिन में फैसला होगा। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टियां हिस्सा लेंगी।

